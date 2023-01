Les prix des carburants et de l’électricité en hausse - adakar.com

News Société Article Société Les prix des carburants et de l’électricité en hausse Publié le mercredi 11 janvier 2023 | africanmanager.com

Les prix des carburants augmentent dès samedi soir au Sénégal. Cette hausse de 100 francs CFA du coût du gasoil et de l’essence, s’explique par la persistance de la crise internationale qui affecte le cours des matières premières ainsi que l’économie mondiale.



Le gouvernement a donc décidé de réduire sa subvention sur le carburant et l’électricité, pour l’orienter vers les Sénégalais qui en ont le plus besoin.



Le président Macky Sall avait annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre que l’effort de protection sociale serait renforcé en 2023. 450 milliards de CFA seront mobilisés pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques.



Une revalorisation de l’électricité a également été décidée par le gouvernement sénégalais. Celle-ci s’appliquera par tranches sur les usagers qui consomment plus de 150 killowatts par heure tous les deux mois.