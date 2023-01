Union économique : l’UEMOA célèbre ses 29 ans de création - adakar.com

News Économie Article Économie Union économique : l’UEMOA célèbre ses 29 ans de création Publié le mardi 10 janvier 2023 | aDakar.com

L'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) regroupant huit pays de la sous-région ouest africaine dont la Côte d'Ivoire, créée le 10 janvier 1994, célébre ce mardi 10 janvier 2023, les Vingt-neuf (29) ans de sa création.



A cette occasion, le Président de la Commission de cette institution, Abdoulaye Diop a estimé, dans un message, qu'en 29 ans d'existence, l'UEMOA a accompli des '' pas de géants ''.

'' Vingt-neuf ans après sa création, notre union a accompli des pas de géants. En témoignent les progrès en matière de convergence macro-économique, d'harmonisation des législation et des politiques dans les secteurs économiques et sociaux '', a soutenu Abdoulaye Diop, le Président de la Commission de l'UEMOA dans un message transmis mardi à Abidjan.net.



Toutefois, M. Diop a reconnu que le chemin à parcourir reste encore long pour son institution.

'' Le chemin à parcourir est long, dans un monde en perpétuelle mutation, avec hélas de plus en plus, des crises profondes qui n'epargnent pas notre espace communautaire. Parmi elle, la crise sécuritaire qui constitue une source de préoccupation pour tous nos gouvernements et qui, forcément impacte de façon négative la marche de notre union avec son lot de victimes '', a fait remarquer le Président de la Commission de l’UEMOA.

Par ailleurs, M. Diop dit être convaincu que '' notre engagement commun incarné au plus haut niveau par nos chefs d'Etat, nous conduira vers l'UEMOA des peuples ''.



L'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal.

Elle regroupe huit pays que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau.

L.Barro