Don de sang suite à l’accident de Kaffrine : le CNTS refuse le monde - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Don de sang suite à l’accident de Kaffrine : le CNTS refuse le monde Publié le mardi 10 janvier 2023 | pressafrik.com

© aDakar.com par SB

Don de sang au CNTS

Dakar, le 20 juillet 2018 - Les populations se mobilisent pour donner de leur sang au Centre national de transfusion sanguine. Tweet

Un violent accident s’est produit à Kaffrine à Sikilo et a causé 39 morts ainsi qu’une centaine de blessés. Suite à ce drame, le Centre de Transfusion sanguine ( CNTS) qui se trouve près de l’hôpital Fann a lancé un appel pour accueillir tous ceux qui veulent faire un don de sang pour sauver les victimes de l’accident qui se trouvent à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Ce lundi 9 janvier, la population s’est rendue sur place massivement pour répondre à l’appel. La majorité d’entre eux, sont des étudiants qui ont pris d’assaut les lieux très tôt le matin vers 8 heures.



Cet acte très « citoyenne » et « symbolique », est un devoir, car cela permet de sauver des vies ont soutenu les étudiants qui n’ont pas manqué à l’appel. À en croire Assane Mamadou Diouf qui est un donneur fidèle, » faire don de ce liquide précieux est un moyen de faire quelque chose en soutenant les blessés de l’accident afin de leur permettre d’être soigné ». Une pensée qui est partagée par sœur Georgette Ndour de la congrégation des religieuses de l’immaculée conception de Dakar qui est elle aussi venue participer à sauver des vies et apporter son soutien aux blessés.



« Près de 200 personnes ont déjà donné leur sang depuis ce matin » a renseigné Khalifa Ababacar Séne, le président du conseil d’administration du Centre national de transfusion sanguine. Il a demandé à tous les Sénégalais qui le peuvent de venir faire le geste. D’après les informations qu’il a fournies, le Cnts est en train de décentraliser ses activités. Ainsi, une nouvelle stratégie sera mise en place pour les équiper ces banques de sang qui seront construites dans les régions. Selon M. Séne, ces banques de sang assureront la disponibilité de sang lorsque ce genre de drame se reproduira.



À la fin de la journée, des ambulances affrétées achemineront le sang collecté vers Kaffrine et mis à la disposition des blessés.