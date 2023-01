Après un accident meurtrier, le Sénégal interdit les voyages nocturnes en bus - adakar.com

Après un accident meurtrier, le Sénégal interdit les voyages nocturnes en bus Publié le mardi 10 janvier 2023 | France 24

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

Après un accident de bus meurtrier dimanche près de Kaffrine, au Sénégal, le gouvernement a annoncé mardi l'interdiction des voyages nocturnes en bus et de l'importation des pneus d'occasion.



Le gouvernement du Sénégal a annoncé mardi 10 janvier de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière, dont une interdiction des voyages nocturnes en bus et de l'importation des pneus d'occasion, après un accident qui a fait 39 morts dimanche.



Les véhicules de transport public de voyageurs seront interdits de "circuler sur les routes interurbaines entre 23 h et 5 h", a annoncé le Premier ministre Amadou Bâ, à l'issue d'une réunion gouvernementale dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar.