Sénégal : le lac Rose en danger après une montée des eaux importante Publié le mardi 10 janvier 2023

Eductour Sénégal 2019 : visite du lac rose

La délégation d’hommes et femmes des médias et de la communication invitée de l’Eductour Sénégal 2019, a pu découvrir, le lundi 12 août 2019, le lac rose du pays de la Teranga. Tweet

Au Sénégal, le lac Rose est devenu verdâtre après une forte montée des eaux. Ces inondations sont une catastrophe environnementale et économique pour le pays.



Le lac Rose du Sénégal a perdu sa couleur originelle, lundi 9 janvier. En raison de fortes pluies durant les derniers mois, le niveau de l'eau est monté de trois mètres dans le lac. Le rose intense du lac était provoqué par une algue et par une forte concentration du sel. Autour du lac, les routes et les commerces ont été inondés. "Ça fait plus de 30 ans que je suis là et c'est la première fois que je vois ça", décrit Mame Bassine, commerçante, dont la boutique a été détruite.