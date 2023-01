Libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali: la CEDEAO et l’UA félicitent les acteurs de ce dénouement heureux - adakar.com

Libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali: la CEDEAO et l'UA félicitent les acteurs de ce dénouement heureux
Publié le lundi 9 janvier 2023

Les 46 soldats ivoiriens sont arrivés à Abidjan

Après le président Alassane Ouattara dimanche matin, la CEDEAO et l’Union africaine ont aussi vivement salué ces dernières heures tous les acteurs ayant contribué à la fin heureuse de l’affaire des «soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022».





«Je me félicite du dénouement heureux de l’affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Je salue la sagesse des autorités ivoiriennes et maliennes d’être parvenues à une solution diplomatique. Mes félicitations au Président Faure Gnassingbé qui a inlassablement contribué à la résolution de cette crise», a réagi Moussa F. Mahamat, actuel Président de la Commission de l’Union Africaine.



Dans la même foulée, le Président en exercice de la CEDEAO, Umaro S. Embalo a également apprécié le pacifisme des uns et des autres dans la conclusion heureuse de ce bras de fer diplomatique qui a duré 6 mois. «Je salue la libération et le retour sur Abidjan des 46 soldats ivoiriens. Je rends hommage au Président Alassane Ouattara pour la hauteur de vue et l'esprit pacifique dont il a fait preuve dans cet heureux dénouement», a twitté le Chef de l’Etat bissau-guinéen.



Au nom de la République ivoirienne, le ministre d’Etat, ministre de la Défense Téné B. Ouattara avait aussi remercié le Togo et son Président le samedi 07 janvier 2023, à Lomé où il a fait le déplacement à la tête d'une délégation, pour recevoir les soldats libérés en transit avant leur retour sur Abidjan. «Le Président Ouattara nous a demandé de venir remercier le Président Faure Gnassingbé pour l’action qu’il a menée pour obtenir la libération des 46 soldats après celle des trois femmes militaires déjà libérées en septembre 2022. Il a fallu toute la détermination du Président de la République togolaise durant ces six mois pour que nous puissions obtenir ce résultat».



Au nom de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Dussey, des Affaires étrangères, a de nouveau, au nom du Président de la République, Faure Gnassingbé, remercié le Président Alassane Ouattara et le Président Assimi Goïta, qui ont accepté la médiation togolaise. «Nous sommes contents de retrouver les soldats libérés». C’est la fin de ce dossier», a-t-il également twitté.





Edem G.