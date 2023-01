L’Etat dégage deux cent millions de francs CFA pour ’’soulager les familles des victimes’’ de l’accident de Kaffrine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Etat dégage deux cent millions de francs CFA pour ’’soulager les familles des victimes’’ de l’accident de Kaffrine Publié le lundi 9 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall au chevet des victimes de l`accident de la route à Kaffrine

Kaffrine, le 8 janvier 2023 - Le président de la République Macky Sall s`est rendu au chevet des victimes de l`accident de la route à Sikilo, dans la région de Kaffrine. Tweet

L'Etat du Sénégal s’est engagé à débloquer une enveloppe de deux cent millions de FCFA, en vue de ''soulager les familles endeuillées et les blessés'' de l'accident d’une rare violence qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Sikilo, une localité à six kilomètre de la commune de (centre), a appris l’APS de source officielle.



‘’Nous allons dégager une enveloppe de deux cents millions de F CFA pour soutenir les familles endeuillées et les blessés’’, a déclaré le ministre du Développement communautaire et de l’équité sociale, Samba Ndiobène Ka, dont le département est chargé de la mise en œuvre de la solidarité nationale.



‘’Je profite de l’occasion pour lancer encore un appel aux conducteurs a davantage changé leurs comportements sur les routes, avec plus de discipline et de respect du code de la route, pour éviter ces accidents récurrents’’, a relevé M. Ka en marge de sa visite à Kaffrine.





CTS/ADE/SMD