Affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali: pourquoi le Togo s'est imposé comme médiateur Publié le lundi 9 janvier 2023 | RFI

Le président ivoirien dit vouloir reprendre des relations normales avec le Mali après le dénouement de la crise des 49 militaires graciés par le président malien de transition vendredi soir et rentrés à Abidjan dans la soirée du lendemain. Six mois de vives tensions diplomatiques entre les deux pays voisins, que le Togo a très largement contribué à apaiser et à résoudre. Pourquoi Lomé a-t-elle joué un tel rôle, comment s'est-elle faite accepter par les deux parties ?



Tout d'abord, ce n’est pas une première : le Togo avait déjà joué ce rôle de médiateur l’année dernière, entre le Mali et la Cédéao, lorsque l’organisation ouest-africaine imposait des sanctions économiques pour contraindre Bamako à s’engager vers un retour à l’ordre constitutionnel. Pendant plusieurs mois, le Togo a fait le lien entre les deux parties pour obtenir un compromis et la levée des sanctions.