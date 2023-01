Accident meurtrier à Kaffrine - Macky Sall: “cet accident nous montre qu’il y a des ruptures à opérer, des mesures à prendre pour mettre un terme à cette situation“ - adakar.com

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall au chevet des victimes de l`accident de la route à Kaffrine

Kaffrine, le 8 janvier 2023 - Le président de la République Macky Sall s`est rendu au chevet des victimes de l`accident de la route à Sikilo, dans la région de Kaffrine. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé, cet après-midi, à Kaffrine, région où il y a eu dans la nuit du samedi au dimanche un violent accident de la route ayant occasionné la mort d'au moins 40 personnes.



Le chef de l'État, après avoir annoncé un deuil national de trois jours, en hommage aux victimes du tragique accident, s'est déplacé sur le site pour s'enquérir de lui-même de la prise en charge adéquate des blessés, au nombre de 90.



"Cet accident nous montre qu’il y a des ruptures à opérer, des mesures à prendre pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine", a déclaré le président de la République, Macky Sall après avoir rendu visite à des blessés pris en charge au Centre Hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.



L'accident de la route a impliqué deux bus de transport qui sont entrés en collision aux environs de 3 heures du matin. Au dernier bilan établi par les services sanitaires de la région de Kaffrine, 40 personnes ont perdu la vie, essentiellement des jeunes.



Aussitôt après l'annonce de la survenue du drame et du bilan extrêmement lourd, le chef de l'État a annoncé la convocation, à partir de lundi 9 janvier 2023, d'un Conseil interministériel autour du Premier ministre Amadou Bâ. Le chef de l'État a annoncé que des mesures fermes sur la sécurité routière et le transport seront prises et mises en application.



Un deuil national de trois (3) jours est décrété à compter de ce 9 janvier 2023. Au cours de ces 3 jours, le drapeau national sera en berne sur l’ensemble du territoire national.



Makhtar C.