Accident meurtrier à Kaffrine: Yewwi Askan Wi appelle “l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accident meurtrier à Kaffrine: Yewwi Askan Wi appelle “l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière“ Publié le dimanche 8 janvier 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sortie de la députée Amy Ndiaye contre Moustapha Sy : Yewwi charge Macky

Tweet

Le Sénégal s’est réveillé, ce dimanche 8 janvier 2023 avec une triste et tragique nouvelle : Un accident de la circulation d’une violence extrême à hauteur du village de Sikilo, dans la commune de Kahi, arrondissement de Gniby dans le département de Kaffrine. Plus d’une cinquantaine de morts et une centaine de blessés font le bilan actuel selon les sources proches de la gendarmerie nationale.



La coalition Yewwi Askan Wi se prosterne devant la mémoire des disparus et prie pour le bon rétablissement des blessés.



Elle présente également ses condoléances aux familles des victimes et à toute la population sénégalaise.



Par ailleurs, Yewwi Askan Wi appelle tous les compatriotes à aller massivement et le plus rapidement possible dans les structures sanitaires pour donner de leur sang afin de sauver des vies.



Elle ne saurait terminer sans appeler l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière et tous les compatriotes à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité sur les routes.



Fait à Dakar, le 08 Janvier 2023



La Conférence des leaders