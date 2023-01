Accident à Sikilo: le point du ministère de la Santé sur la situation - adakar.com

© Autre presse par DR

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

Situation sur l’accident à Kaffrine*

*1- Totales victimes : 139*

- Dont : 100 blessés

39 Décès : dont 35 corps sans vie et 04 décédés a l’hôpital

*2- Sur les 100 patients :

*52 a l’hôpital de Kaffrine et sont entrain d’être pris en charge

48 blessés légers et pris en charge au centre de santé de Kaffrine et dans les postes de santé

DISPOSITIONS PRISES:

1- mobilisation de :

chirurgiens viscéral, chirurgiens orthopédistes, médecins anesthésistes réanimateurs, techniciens anesthésistes qui viennent de Kaolack, Diourbel et Dakar pour appuyer l’équipe locale

2- SAMU national, SAMU de Kaolack, SAMU Diourbel et SAMU Fatick mobilisés sur place pour évacuer les blessés graves au besoin

3- tous les services d’urgence des hôpitaux, les réanimations et les bloc opératoires sont en situation d’alerte maximale et prêts pour la prise en charges des urgences, et besoins chirurgicaux au besoin