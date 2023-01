Accident de Kaffrine : Ousmane Sonko annonce le report de la ‘’levée de fonds’’ prévue ce dimanche pour son parti - adakar.com

Accident de Kaffrine : Ousmane Sonko annonce le report de la ''levée de fonds'' prévue ce dimanche pour son parti Publié le dimanche 8 janvier 2023

Ousmane Sonko a fait une déclaration

Le président de PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, déclare avoir reporté l’opération de ‘’levée de fonds’’ prévue ce dimanche pour son parti politique, en raison de l’accident de la route à l’origine de la mort de 40 personnes, dans la région de Kaffrine (centre).



‘’Nous nous sommes réveillés meurtris par la triste nouvelle d’un accident de la circulation impliquant deux bus de transport public à hauteur de Kaffrine’’, a d’abord écrit M. Sonko sur sa page Facebook.



‘’Par ma voix, PASTEF-Les Patriotes réitère ses condoléances aux familles endeuillées et décide de reporter son programme de levée de fonds (…) prévu ce jour’’, a-t-il poursuivi.



L’opposant ajoute : ‘’Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, présentons nos très sincères condoléances à leurs proches éplorés et à tous les Sénégalais, et prions pour le repos miséricordieux de leur âme, ainsi qu'un prompt rétablissement des blessés.’’



Selon un tweet du président de la République, Macky Sall, 40 personnes ont été tuées dans l’accident de la route survenu à six kilomètres de la ville de Kaffrine (centre), dimanche, vers 3 h 30.



Deux bus sont entrés en collision, affirment des témoins et des sources officielles.



Le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack (centre), Cheikh Dieng, se basant sur les premiers résultats d’une enquête de la police judiciaire, annonce qu’il y a eu près de 80 blessés.



M. Dieng affirme que la collision est survenue à la suite de l’éclatement d’un pneu.



Le bus dont un pneu a éclaté ‘’a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse’’, a-t-il écrit dans un communiqué.



Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours et a décidé, selon le service de communication de la présidence de la République, de se rendre à Kaffrine, ce dimanche.