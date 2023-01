L’éclatement d’un pneu serait à l’origine de l’accident (procureur) - adakar.com

L'éclatement d'un pneu serait à l'origine de l'accident (procureur) Publié le dimanche 8 janvier 2023

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

L’éclatement d’un pneu serait à l’origine du grave accident de la circulation impliquant deux bus qui sont entrés en collision, à six km de Kaffrine (centre), faisant 40 morts et de nombreux blessés graves selon un premier décompte, a appris l’APS auprès du procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Kaolack, Cheikh Dieng.



‘’Selon les premiers éléments de l’enquête de la police judiciaire, un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l’éclatement d’un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse’’, a précisé le procureur de la République dans une note dont l'APS a obtenu copie.



L’accident a eu lieu dimanche matin aux environs de 3 heures 30, sur la route nationale N°1 à hauteur de la localité de Sikilo (six kilomètres de Kaffrine).



Le ministre de l'Intérieur ainsi que ses collègues en charge de la Santé, des Transports terrestres, de la Solidarité nationale, entre autres, sont attendus à Kaffrine, a appris l’APS sur place.





Le Président de la République Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours, à compter du lundi 9 janvier, suite à ce grave accident qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Kaffrine (centre), faisant 40 morts , selon un premier bilan.



Le chef de l’Etat a aussi annoncé qu’un conseil interministériel se tiendra à la même date pour ‘’la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs''