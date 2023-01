Quarante morts dans une collision de bus à Kaffrine - adakar.com

Quarante morts dans une collision de bus à Kaffrine Publié le dimanche 8 janvier 2023

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

Deux bus sont entrés en collision à six kilomètres de Kaffrine (centre), faisant 40 morts et de nombreux blessés graves, a-t-on appris de différentes sources.



L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Il a impliqué deux bus de transport en commun communément appelés ''Horaire''. L'un venait de Dakar et l'autre de Kédougou, selon des témoins interrogés par l'APS.



Les sapeurs-pompiers et les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour évacuer les blessés et acheminer les corps sans vie dans les établissements de santé les plus proches.