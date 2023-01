Accident mortel à Kaffrine : le président Macky Sall décrète un deuil national de 3 jours à compter du lundi 9 janvier 2023 (officiel) - adakar.com

Accident mortel à Kaffrine : le président Macky Sall décrète un deuil national de 3 jours à compter du lundi 9 janvier 2023 (officiel) Publié le dimanche 8 janvier 2023

Un accident de la route fait au moins 40 morts à Kaffrine

Le président de la République Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à partir du lundi 9 janvier 2023 en hommage aux victimes de l'accident de la routière meurtrière intervenu, dans la nuit du samedi à dimanche à Gniby, près de Kaffrine.



Une collision entre deux bus de transport en commun a causé la mort d'au moins 40 personnes et fait plusieurs blessés aux environs de 2 heures du matin.



"Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j’ai décidé d’un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs", a écrit le président de la République sur les réseaux sociaux.



Auparavant, le chef de l'État avait exprimé sa tristesse et adressé des condoléances aux familles des personnes décédées et dex souhaits de prompt rétablissement aux blessés. "Je suis profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant 40 morts et de nombreux blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés."



Makhtar C.