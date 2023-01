Football : Le président de la FIFA, Infantino, dévasté par le décès de Mbami - adakar.com

Football : Le président de la FIFA, Infantino, dévasté par le décès de Mbami

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé ses regrets après le décès de l'ancien international camerounais Modeste Mbami, Samedi 7 janvier 2023, suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 40 ans à Paris, en France.



Dans un message posté sur Instagram quelques heures après la confirmation du décès de Mbami, le président de la FIFA a partagé une photo du milieu de terrain polyvalent avec la légende "Triste nouvelle, RIP Modeste Mbami".



Joueur astucieux et puissant a son apogée, Modeste Mbami a passé la majeure partie de sa carrière en France, à Sedan, au PSG, où il a remporté deux Coupes de France, et à Marseille, avant de passer en Espagne, à Almeria, en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie.



Le joueur d'1,80 m restera dans les mémoires pour son but spectaculaire en quart de finale contre le Brésil aux Jeux olympiques de Sydney en Australie en 2000. Par la suite, le Cameroun battra l'Espagne en finale et remportera l'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, en Australie.



Mbami, décédé à l'âge de 40 ans, faisait également partie de l'équipe camerounaise qui a disputé la finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2003 en France.



Un tournoi qui a été assombri par le décès du milieu de terrain camerounais Marc Vivien Foe, victime de problèmes cardiaques lors de la demi-finale contre la Colombie à Lyon.



