Les 46 militaires ivoiriens ont atterri à Abidjan après la grâce présidentielle malienne Publié le dimanche 8 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Les 46 soldats ivoiriens sont arrivés à Abidjan

Les 46 militaires ivoiriens condamnés, entre autres, pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et incarcérés au Mali, sont arrivés ce samedi 7 janvier en Côte d’Ivoire après la grâce accordée hier par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta.



Les 46 militaires ivoiriens graciés par Assimi Goïta sont arrivés un peu avant minuit à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ils sont sortis, agitant de petits drapeaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire et ont salué un par un le président Ouattara. Ensuite, ce fut des scènes de liesse et de retrouvailles, a rapporté notre correspondant sur place François Hume-Ferkatadji. Tous les ministres d’État et près de 200 membres des familles des militaires étaient présents. Le camp présidentiel compte bien faire de ce dénouement heureux une victoire politique, une victoire de la diplomatie, répètent en chœur les partisans du RHDP, tentant ainsi de faire taire les critiques sur la gestion d’une crise qui aura duré 177 jours.



Les soldats ont voyagé dans un avion-cargo de l’armée ivoirienne dont la rapidité n’est pas la première qualité, confie avec le sourire un haut-gradé d'où le retard à l'arrivée. Partis de Bamako à 16h50, ils ont d’abord fait étape par le Togo pour rencontrer le président Faure Gnassingbé, médiateur de la crise ivoiro-malienne.