« Demba » et « Dupont » à Marseille : En hommage aux tirailleurs Sénégalais
Publié le samedi 7 janvier 2023

© Autre presse par DR

Un défilé de tirailleurs à Dakar

A Marseille, le consul du Sénégal demande l’installation d’une statue, « Demba » et « Dupont », en hommage aux tirailleurs sénégalais.



Une statue, en hommage aux tirailleurs Sénégalais, souhaitée à Marseille. Présent à la projection du film Tirailleurs avec Omar Sy, le consul du Sénégal à Marseille a réclamé une statue mémorielle, à l’image de « Demba » et « Dupont », en hommage aux tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale.



L’édifice, installé en 2004 par le Président Abdoulaye Wade, présente à la gare de Dakar, un Africain du nom de « Demba » et un Français métropolitain « Dupont ».



« Beaucoup de ces soldats africains sont morts pour que nous soyons en vie aujourd’hui. La participation des Africains doit être reconnue », a déclaré Abdourahmane Koita.



