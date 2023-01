BRT : Le premier bus présenté au mois d’avril (ministre) - adakar.com

BRT : Le premier bus présenté au mois d'avril (ministre) Publié le vendredi 6 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Visite du président Sall au chantier du BRT

Dakar, le 07 décembre 2022 - Le Président de la République a effectué une visite, mardi, sur les chantiers du Brt «Bus Rapid Transit» encore appelé « Bus rapides sur voies réservées » Tweet

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annocé, jeudi, que le premier bus du BRT (Bus rapid transit) sera présenté au public au mois avril.



‘’Les travaux du BRT suivent leur cours, des sections sont libérées (…) au mois de mars, l’ensemble des systèmes et des circuits seront libérés (….). Le premier bus sera présenté, si Dieu le veut bien, au mois d’avril. Les essais suivront. L’exploitation démarrera dans le dernier trimestre de 2023’’, a-t-il déclaré.



Il s’exprimait, à Diamniadio, en marge, du lancement de la troisième phase du renouvellement du Parc automobile urbain et interurbains. Il a procédé à la remise des clés de 300 taxis de proximité.



Parlant du BRT, le ministre a souligné que ‘’c'est un moyen de transport qui va contribuer à amélioration de la mobilité à Dakar''.



‘’Pour l’environnement, vous pouvez le constatez que le BRT est un projet majeur qui va transporter plus de 300 mille voyageurs en un temps record soit 45 minutes de Guédiawaye à Petersen'', a-t-il-ajouté.



Les travaux du projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar ont été lancés en octobre 2021 par le président Macky Sall.



D’un coût global d’environ 300 milliards de FCFA, le BRT possèdera un parc riche de 144 bus articulés, qui transporteront jusqu’à 300.000 voyageurs par jour, avec un temps de parcours réduit de moitié entre la banlieue et le centre-ville de Dakar



Financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert pour le climat, ce projet réalisé sur un linéaire de 18,3 kms.



Il traversera 14 communes et transportera quotidiennement 300 000 voyageurs entre Guédiawaye (banlieue de Dakar) et le centre-ville de la capitale, selon les projections des autorités.



Le projet du BRT, porté par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD), améliorera considérablement la mobilité urbaine.