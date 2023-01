Lutte: Annoncée indisponible, la nature de la blessure d’Ama Baldé dévoilée ! - adakar.com

News Société Article Société Lutte: Annoncée indisponible, la nature de la blessure d’Ama Baldé dévoilée ! Publié le vendredi 6 janvier 2023 | Rewmi

© aDakar.com par DF

Ama Baldé est blessé selon des informations car d’aprés des sources , le lutteur de Pikine aurait contracté une blessure ce qui met le doute sur la tenue de son combat contre Gris Bordeaux prévu le 05 février prochain. Il souffre d’un bombement discal et est indisponible exactement 21 jours.

Ama Baldé pourra t-il croiser Gris Bordeaux pour le combat du 05 Février? Les sources informent qu’il d’un « bombement discal de type L4- L5″, nous confie un médecin qui a consulté le lutteur. «C’est une blessure qu’il avait contractée depuis quelques semaines. Vous savez que les lutteurs ont le complexe de signaler une blessure. C’est nous qui avions constaté l’anomalie pour entamer le traitement médical», poursuit la même source sans vouloir dévoiler son anonymat.

Comme Modou Lô, Ama Baldé va-t-il subir une opération chirurgicale? «Cela ne nécessite pas opération chirurgicale. Il va prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires. va suivre le traitement pendant 21 jours. Je ne pense pas que 21 jours vont suffire pour qu’il soit totalement rétabli. On l’espère bien, mais je n’en suis vraiment pas sûr», fait savoir ce spécialiste de la santé. «A l’issue des 21 jours, on fera une autre IRM (L’imagerie par Résonance magnétique). Si ça montre qu’il est totalement guéri, Ama Baldé pourra déposer un certificat de guérison au CNG et reprendre la compétition« .

Apres avoir vu son combat contre Modou Lô être annulé suite à la blessure du Roi des arènes, Ama Baldé pourrait encore voir son combat contre Gris Bordeaux être annulé. Ce qui serait une véritable désillusion pour les férus de Lamb.