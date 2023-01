Sénégal : Bocar Sy maintenu à la tête de l’APBEFS - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal : Bocar Sy maintenu à la tête de l’APBEFS Publié le vendredi 6 janvier 2023 | financialafrik.com

Bocar Sy, dg de la BHS et président du réseau habitat et Francophonie

Les membres de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS) ont renouvelé leur Comité Exécutif le 20 décembre 2022 et ont demandé et à l’unanimité à leur Président sortant, Bocar SY, de rester à la tête de leur Association. Une manière de saluer son engagement et son leadership.