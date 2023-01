Les élections attendues en 2023 sur le continent africain - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Les élections attendues en 2023 sur le continent africain Publié le vendredi 6 janvier 2023 | RFI

© Autre presse

Sénégal: Les élections locales se tiennent le 29 juin

Tweet

Sept présidentielles sont attendues en 2023, avec un seul président sortant qui va passer la main, au Nigeria, les autres briguant un second ou troisième mandat. L’année politique en Afrique sera aussi consacrée à la préparation des enjeux de 2024, plus nombreux et décisifs.



Le Nigeria votera le premier en 2023 pour une présidentielle très attendue, le 25 février, afin de choisir un successeur à son président sortant, Muhammadu Buhari. Cet ancien général de 80 ans va passer la main au terme de ses deux mandats, conformément à la Constitution de 1999. Les nouveaux candidats, 18 au total, se bousculent au portillon. Les considérations portant comme toujours dans la fédération de 200 millions d’habitans sur la qualité de « nordiste musulman » ou de « sudiste chrétien » des hommes en lice, plutôt que sur leurs programmes.



Bola Tinubu, du Congrès des progressistes (CDP), le parti de Buhari, présente l’originalité d’être un musulman yoruba, issu du Sud, mais ce comptable de formation, ancien gouverneur de l’Etat de Lagos, est critiqué pour avoir fait de la corruption un système en soi. Il fera face à Atiku Abubakar, « nordiste musulman » du Parti démocratique populaire (PDP), ancien responsable des douanes et vice-président sous Olusegun Obasanjo, candidat pour la 6e fois. Il est, pour sa part, tenu par la société civile comme l’un des dirigeants les plus corrompus qui soient…