Ousmane Sonko, opposant sénégalais: «Nous n'avons rien contre la France» Publié le vendredi 6 janvier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

« Nous sommes une opposition responsable, qui ne veut en aucun cas interrompre la coopération avec la communauté internationale, nous voulons juste des partenariats gagnant-gagnant », affirme l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, ce 6 janvier 2023, dans une interview à RFI et France 24.



Sur le plan intérieur, le président du Pastef affirme que les poursuites judiciaires engagées contre lui pour l’agression présumée de l’employée d’un cabinet de massage de Dakar sont en fait un « complot d’État établi par le président Macky Sall ». « Il n’a jamais été question de viol me concernant et vu qu’on n’est pas dans un dossier ordinaire, je ne me soumettrai pas à un test ADN », précise-t-il. Le maire de Ziguinchor déclare aussi que l’article 27 de la constitution interdit au président sortant de se présenter en 2024 à un troisième mandat.