Manifestation interdite : la coalition Yewwi Askan Wi se plie à la décision du préfet de Dakar (déclaration)

Manifestation interdite : la coalition Yewwi Askan Wi se plie à la décision du préfet de Dakar (déclaration) Publié le vendredi 6 janvier 2023

Après le dépôt le 30 décembre 2022 de sa déclaration de rassemblement pour le 06 janvier 2023 de 15h à 19h à la Place de la Nation, et les enquêtes de police y afférentes, la Coalition Yewwi Askan Wi a reçu ce 04 janvier un refus du préfet de Dakar de donner une suite favorable à sa requête, sous le prétexte fallacieux de "travaux d'envergure dans le cadre du projet Bus Rapid Transit (BRT) et pour les besoins des prochaines activités de h fête de l'indépendance” sur le lieu retenu. Elle a immédiatement envoyé des émissaires qui ont constaté que le site petit bien abriter la manifestation, meme si quelques petits trous sont creusés ça-et-là durant les dernières 48 heures.



Après s’être réunie hier jusqu'à des heures très tardives, la Coalition Yewwi Askan Wi a

finalement décidé de prendre acte de ce refus captieux de l’autorité préfectorale, pour la unième fois. En effet, depuis sa manifestation très bien réussie du vendredi 03 juin sur le même lieu, le préfet de Dakar a systématiquement refusé toutes les déclarations de manifestation de Yewwi Askan Wi. alors que la Coalition Benno Bokk Yaakar continue de tenir toutes ses manifestations aussi bien à Dakar qu’ailleurs à Podor, Kaflrinc. Kaolack, etc. En elïet. les déclarations de manifestation de Yewwi Askan Wi des 17 et 29 juin 2022 pour protester contre le rejet de sa liste des titulaires aux élections législatives, ont fait l'objet d’un refus catégorique, au point de provoquer au moins deux morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels.



La Coalition Yewwi Askan Wi note avec désolation que cette décision préfectorale ne relève

que de la volonté manifeste de Macky SALL. pris de peur et pressé de tester son arsenal de

répression acquis après les événements de mars 2021 déjà réprimés dans le sang, avec 14

citoyens sénégalais tués sur le champ des manifestations.

En acceptant de sursoir pour la dernière fois à ce rassemblement, la Coalition Yewwi Askan Wi

précise qu’elle ne cédera plus jamais à un refus de l’autorité pour quel que motif que ce soit.



A cet effet, elle compte déposer dès ce vendredi une nouvelle déclaration de manifestation pour

des rassemblements, le vendredi 13 janvier 2023. aussi bien à Dakar que dans toutes les

capitales départementales et dans la diaspora pour dénoncer la vie chère qui étrangle les

populations sénégalaises, surtout les couches démunies : la mauvaise gestion des ressources

publiques révélée notamment par le dernier rapport de la Cour des comptes sur les fonds

FORCE COVID 19 ; le recul démocratique et la violation des libertés individuelles et

collectives, pour ne citer que celles-là.



La Coalition Yewwi Askan Wi appelle le peuple dans toutes scs composantes à rester mobilisé

pour faire face à Macky SALI., afin de mettre un terme à son régime prédateur et tyranique.

Fait à Dakar, le 06 Janvier 2023



La Conférence des leaders