News Économie Article Économie Le secteur du tourisme au Sénégal toujours «en convalescence», selon les professionnels Publié le vendredi 6 janvier 2023 | RFI

C’est le second moteur de l’économie sénégalaise : le tourisme a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 depuis 2020. Les professionnels du secteur se sont réunis ce jeudi 6 janvier, à Dakar pour faire le point sur un secteur encore « en convalescence ».



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



C’est la haute saison en ce moment au Sénégal, une destination « nature et culture », selon ses promoteurs. Mais malgré une relance des activités dans le tourisme d’affaires, le tourisme de loisirs « continue de souffrir », affirme Mamadou Racine Sy, président des organisations patronales de l’industrie touristique.



« La France est notre principal marché émetteur. Avec la crise en Ukraine, le pétrole, les prix de fret qui ont quintuplé, il y a des problèmes qui peuvent modifier les habitudes de consommation des gens. Et on ne sait pas quelle sera la tendance dans les mois à venir.