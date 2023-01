Sénégal : Macky Sall accélère les grands travaux - adakar.com

A une année des présidentielles de 2024 et alors que d’intenses spéculations pèsent sur sa représentation, le président Macky Sall met le pied sur l’accélérateur. Lors du conseil des ministres du 4 janvier 2023, le chef de l’Etat au pouvoir depuis 2012 a pris des décisions qui confirment son obédience keynésienne de relance par la stimulation de la demande et par les grands travaux. Ainsi, à compter de janvier 2023, les bourses de sécurité familiale ont été revalorisées de 10.000 FCFA et portées à 35.000 FCFA (environ 53 euros) par trimestre aux familles ciblées.