Sénégal/Nouveau programme d’investissements - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal/Nouveau programme d’investissements Publié le vendredi 6 janvier 2023 | lobservateur.info

© Autre presse par DR

Une vue de Dakar, au Sénégal.

Tweet

Le gouvernement sénégalais prévoit un investissement de plus de 806,3 millions de dollars sur la période 2023-2025 dans un nouveau programme régional d’investissement.



Ce projet, dénommé Programme d’investissements prioritaires (PIP) régional, s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE). Il vise àconduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035.



Mis en œuvre dans la région de Tambacounda, l’objectif de ce programme est d’asseoir les bases d’un développement durable à partir des potentialités et de l’expression des besoins territoriaux en termes d’investissements publics et privés.



Ce programme sera mis en œuvre autour de 17 piliers et dans plusieurs domaines notamment la sécurité, l’éducation-formation, la santé, la culture, les infrastructures, l’agriculture, ou encore les mines.