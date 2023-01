Accusations : Le ministre Abdoulaye Sow sert une sommation interpellative à Boubacar Camara - adakar.com

Accusations : Le ministre Abdoulaye Sow sert une sommation interpellative à Boubacar Camara Publié le jeudi 5 janvier 2023 | Senego

Abdoulaye Sow, 2e vice-président de la FSF

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique joint les paroles à l’acte. Abdoulaye Seydou Sow ne badine pas avec les accusations infondées. Sur ce, il a servi une sommation interpellative à Boubacar Camara. Les accusations et contre accusations se sont déroulées lors du décryptage du message de Macky Sall du 31 décembre 2022, sur la TFM.



Que dit la sommation?



« À un moment donné des échanges sur le plateau de l’émission, le requis a tenu les propos suivants à l’endroit du requérant : « Je n’ai pas demandé cinq cent millions (500 000 000 FCFA) et vous , vous l’avez fait. On vous a donné une avance de Cent millions (100 000 000 FCFA) pour des terrains… Que j’ai tout le dossier avec moi« , souligne la sommation.



Les faits…



Selon elle, « de tels propos sont de nature à faire accroire que le requérant, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, se serait rendu auteur d’actes de courtage dans le domaine foncier ou immobilier alors qu’il n’en est rien ».



Ainsi, ce dernier attend des réponses et des preuves confirmant ces allégations.



