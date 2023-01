Nécrologie : Décès de Raphael Ndiaye Dg de la fondation Léopold Sédar Senghor - adakar.com

Nécrologie : Décès de Raphael Ndiaye Dg de la fondation Léopold Sédar Senghor

Raphael Ndiaye n’est plus ! L’homme de lettres, Directeur Général de la Fondation Léopold Sédar Senghor a rendu l’âme ce jeudi 5 janvier 2023.



« Nous venons d’apprendre, ce jeudi 05 janvier 2023, avec une immense et très profonde douleur, de la disparition de notre ami, grand homme de culture », informe l’écrivain Amadou Lamine Sall, membre du Conseil d’administration de la Fondation Senghor, repris par Emedia.



Né à Fadiouth, au Sénégal, Raphaël Ndiaye a fait des études supérieures en philosophie, bibliothéconomie et ethnolinguistique. Auteur-compositeur et interprète d’œuvres musicales. Il a publié plusieurs articles et travaux de recherche, ainsi qu’un recueil de poèmes.



