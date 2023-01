Yewwi Askan Wi: “Le Sénégal vit l’un des moments les plus troublants et inquiétants de son histoire" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Yewwi Askan Wi: “Le Sénégal vit l’un des moments les plus troublants et inquiétants de son histoire" Publié le jeudi 5 janvier 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BN

Mairie de Dakar: Meeting d`investiture de Barthélémy Dias comme candidat de “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 21 novembre 2021 - La coalition “Yewwi Askan Wi“ a investi, ce dimanche 21 novembre 2021, Barthélémy Dias comme candidat à la mairie de la ville de Dakar. Tweet

Le Sénégal vit l'un des moments les plus troublants et inquiétants de son histoire :

• un recul démocratique sans précédent ;

• les libertés et les droits humains sont quotidiennement bafoués ;

• la bonne gouvernance et la transparence sont à l’agonie ;

• l'impunité est devenue la rançon des hommes du pouvoir.

Face à cette situation de plus en plus préoccupante, une mobilisation de toutes les forces vives de la nation devient un impératif.



La coalition Yewwi Askan Wi invite toute l'opposition, la société civile et appelle chaque Sénégalais à exercer son droit de contester la manière dont ce gouvernement gère nos deniers

publics en son nom.



Mobilisons-nous, tous ensemble ce vendredi 6 janvier 2023 à partir de 15 heures à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) afin de manifester contre ce pouvoir aux multiples forfaitures.



Fait à Dakar, le 04 Janvier 2023

La Conférence des leaders