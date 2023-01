L’Afrique en 2023 : de l’espoir malgré des taux élevés et une croissance en berne - adakar.com

L'Afrique en 2023 : de l'espoir malgré des taux élevés et une croissance en berne Publié le mercredi 4 janvier 2023

© Autre presse par DR

L’Afrique en 2023 : de l’espoir malgré des taux élevés et une croissance en berne

Les décors de la nuit de la Saint Sylvestre n’étaient pas encore rangés et Abidjan n’avait pas encore fini de célébrer l’introduction en Bourse record de Orange CI (voir photo) que les prévisions économiques de l’année 2023 faisaient florès. “Une année plus difficile que celle que nous laissons derrière”, ose Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), inquiète de la baisse de régime des trois principaux moteurs de l’économie mondiale: les Etats-Unis, l’Union Européenne et la Chine.

Cette dernière nation bien qu’ayant abandonné sa coûteuse politique de “Zéro Covid-19» est toujours confrontée à la pandémie. Des pays comme l’Inde, le Japon, les États-Unis et le Maroc ont annoncé qu’ils exigeraient un test négatif aux voyageurs en provenance de Chine. L’Empire du Milieu reste sous surveillance des marchés jusqu’au 22 janvier, fêtes du nouvel an lunaire et occasion d’importants rassemblements dans tout le pays.



En attendant, le Naira nigérian a battu un record de baisse se négociant à 460,20 unités contre un dollar le mercredi 28 décembre. Idem pour le shilling Ougandais (3. 705 unités pour un dollar) frappé par la pénurie des dollars.