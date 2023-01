Afrique: les 10 économies subsahariennes à plus forte croissance en 2023 - adakar.com

Le Fonds monétaire international (FMI) est certainement l’institution internationale présentant les prévisions les plus fiables sur les économies des pays membres. Dans son dernier rapport, l’organisme basé à Washington projette un taux de croissance de 3,7 % en 2023 pour l’Afrique Subsharienne. Le FMI relève que 10 économies de la région présentent des niveaux de croissance supérieurs à la moyenne subsaharienne. L’on remarque que les pays à taux de croissance réelle positive sont ceux qui ont à la fois réussi à relancer leurs machines de production et à maîtriser l’inflation. Le Sénégal apparaît aux premières loges suivies du Bénin et du Niger alors que le Rwanda et la RD Congo sont confrontés à l’augmentation générale des niveaux de prix avec pour conséquences des croissances réelles négatives.



-Sénégal 8,1% 3,1%

-Niger 7,3% 3,0%