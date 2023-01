Coupe d’Afrique U17: 21 des 30 joueurs camerounais ont été écartés pour avoir échoué au test d’âge - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe d’Afrique U17: 21 des 30 joueurs camerounais ont été écartés pour avoir échoué au test d’âge Publié le mercredi 4 janvier 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Coupe d’Afrique U17: 21 des 30 joueurs camerounais ont été écartés pour avoir échoué au test d’âge

Tweet

Plus que 9 joueurs dans la sélection. Avant de passer en 2023, la sélection camerounaise des moins de 17 ans, qui se préparait au tournoi Unnifac Limbe, qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, a vécu d’énormes changements : 21 des 30 joueurs de la sélection ont été écartés, à la suite de tests IRM, car ils ne respectaient pas la limite d’âge.

À partir du 7 janvier aura lieu l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC) U17, tournoi avec un billet qualificatif pour la CAN 2023 des moins de 17 ans. Le sélectionneur des jeunes Lions indomptables, Jean-Pierre Fiala, avait appelé une liste de 30 jeunes Camerounais pour participer à cette compétition. Mais coup de théâtre, après les examens médicaux obligatoires, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) dirigée par Samuel Eto’o a décidé d’exclure 21 joueurs appelés sur la précédente liste. Accusés de fraude sur l’âge, ils vont être numériquement remplacés.





Selon RMC, ce test est une IRM du poignet grâce à laquelle on peut vérifier l’âge des joueurs avec 99 % de certitude en analysant la maturation des os. « Des mesures ont immédiatement été prises pour leur remplacement numérique », indique la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), dans un communiqué publié sur son site le 28 décembre.



Dans ce même communiqué, la Fecafoot indique que « cette action est la résultante des instructions rigoureuses données par le Président de La Fédération [à savoir Samuel Eto’o], aux fins de mettre un terme aux tripatouillages sur les états civils qui ont, par le passé, terni l’image de l’instance faîtière du football camerounais. La Fecafoot exhorte tous les acteurs, en particulier les éducateurs, à veiller au respect des âges par catégorie. »