Sadio Mané : « J’ai vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais ce joueur est spécial »

Sadio Mané

Contrairement à plusieurs autres jeunes à travers le monde, Sadio Mané lui n’a pas reçu le virus du football de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo dont le nom est sur toutes les lèvres actuellement. Le doublé Ballon d’or africain a eu un autre modèle.



Blessé en novembre puis forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Sadio Mané qui va devoir encore vivre avec ce regret pendant un bon bout de temps, a quand-même eu une année globalement satisfaisante. Du sacre lors de la CAN en février au Cameroun en passant par la qualification pour le Mondial qatari, son transfert au Bayern Munich jusqu’à son deuxième Ballon d’or aux CAF Awards, l’ancien buteur de Liverpool a beaucoup célébré en 2022. Et tel un symbole, son idole a aussi évolué chez les Reds.



« Quand j’étais jeune, je regardais El-Hadji Diouf », a confié Sadio Mané lors d’une interview avec les médias officiels de la Premier League après son arrivée à Anfield. « C’était l’un de mes héros. Parce qu’il a joué pour Liverpool, il y avait une motivation particulièrement grande pour moi (de rejoindre le club) parce qu’il était un grand joueur pour nous (de retour au Sénégal), avec les clubs et l’équipe nationale », a poursuivi Mané avant d’affirmer dans une autre interview avec la BBC que « El-Hadji Diouf était le meilleur joueur en équipe nationale. Il était mon idole ». Des années après, Mané est aussi l’idole des milliers d’enfants à travers le monde.