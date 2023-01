Boy Niang-Balla Gaye 2 : les sanctions du CNG vont tomber aujourd’hui - adakar.com

© aDakar.com par SB

Lutte sénégalaise - Balla Gaye 2 terrasse Modou Lô

Dakar, le 13 janvier 2019 - Balla Gaye 2 a confirmé sa domination sur Modou Lô en remportant la victoire, ce lundi, à Dakar, lors du combat choc organisé au stade Léopold Sédar Senghor.

Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte va sévir lourdement. Selon SourceA, le CNG va sanctionner Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, qui s’affrontaient dimanche dernier à l’Arène nationale. Boy Niang a pris le meilleur sur le Lion de Guédiawaye Fassois, Balla Gaye 2.



Bira Sène et Cie se sont réunis dans leurs locaux à l’arène nationale pour se pencher sur les sanctions à infliger aux deux lutteurs. Les sanctions seront connues aujourd’hui mardi.



Lors de cette rencontre, tous les membres du CNG ont déploré le comportement des deux lutteurs et exigent de sévères sanctions.



Le CNG reproche aux deux lutteurs d’avoir dépassé le nombre de bouteilles de liquide mystique autorisé (10mn), le temps de préparation mystique réglementaire et le nombre d’accompagnateurs.