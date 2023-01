Mode: haut de gamme «made in Sénégal», le pari des créateurs - adakar.com

L'artisanat de luxe est en plein boom au Sénégal. Dakar n’a pas attendu le défilé de la célèbre marque française Chanel en décembre dernier pour être à la pointe de la mode. De plus en plus de marques sénégalaises haut de gamme émergent ces dernières années, fortes d’une créativité débordante. Elles bénéficient d’un nouveau regard sur l’Afrique et ont déjà séduit le marché international.



De notre correspondante à Dakar,



Dans un discret atelier de Tivaouane Peulh, en banlieue de Dakar, quatre artisans découpent et tressent des bandes de cuir et de wax. Sur des étagères, des rouleaux de peau de toutes les couleurs. Nous sommes chez Wude studio, une marque de sacs à main imaginée par la Franco-Sénégalaise Cécile Ndiaye. « Le sac a le dos en veau et tout le reste est tressé en vert et le wax qui rajoute une touche très lumineuse », décrit-elle.