Youssou Ndour parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Art et Culture Article Art et Culture Youssou Ndour parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone Publié le mardi 3 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Cérémonie d`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour “Impack & Safa Group“

Dakar, le 29 octobre 2022 - Le président de la République, Macky Sall a procédé, vendredi, à l`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour dénommée “Impack & Safa Group“ située à Diamniadio. Tweet

Le chanteur sénégalais, Youssou Ndour a annoncé, mardi, sur sa page Facebook sa consécration parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps, une liste établie et publiée, dimanche, par le magazine bimensuel américain ‘’Rolling Stone USA’’.



‘’C’est avec un très grand honneur et une immense gratitude que je vous annonce que le magazine de référence de la musique +Rolling Stone+ vient de me consacrer parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Vive la grande famille de la musique’’, a-t-il écrit sur son mur.



La star sénégalaise se retrouve à la 69e place de ce classement du magazine américain spécialisé dans la musique.



Cette distinction vient s’ajouter aux nombreuses récompenses reçues par le roi du Mbala et lead vocal du Super Etoile.



Cette liste rendu public pour célébrer le nouvel an, compte de grands noms de la musique mondiale à l’image d'Aretha Franklin, classée première devant Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday et Maria Carey.



Le chanteur Bob Dylan, Nobel de la littérature en 2016, est à la 15eme place tandis que Michael Jackson est à la 86 place, Bob Marley (98e), Elton John (100e).



On y retrouve aussi le chanteur nigérian Burna Boy à la 197ème place et son compatriote Féla Kuti (188e), la chanteuse indienne Lata Mangeshkar (84e) et la défunte chanteuse anglaise Amy Winehouse (83e).



Selon le magazine, les critères d’appréciation ont été faits sur l’originalité et l’étendue de l’héritage musical du chanteur.



‘’Ce qui nous importait le plus était l'originalité, l'influence, la profondeur du catalogue d'un artiste et l'étendue de son héritage musical, lit-on sur le site du magazine qui ajoute que des ‘’chanteurs qui ont façonné l'histoire et défini nos vies - des opérateurs lisses aux crieurs crus, du gospel au punk''.



Le magazine ‘’Rolling Stone'' avait déjà publié en 2008 une liste des 100 chanteurs et chanteuses présentés comme les plus grands de tous les temps.