Guerre en Ukraine – Omar Sy interpelle les Français: « quand c'est en Afrique vous êtes moins atteints ? » Publié le mardi 3 janvier 2023

Dans une interview avec Le Parisien Aujourd’hui, Omar Sy, questionné sur la guerre en Ukraine, a servi une réponse qui en a agacé plus d’un dans la fachosphère française.



Alors que son film “Tirailleurs“ sort en salles ce mercredi 4 janvier 2022, Omar Sy a évoqué la thématique du film qui raconte la participation des tirailleurs sénégalais dans la Première guerre mondiale.



Interrogé sur la guerre en Ukraine, Omar Sy s’étonne dans Le Parisien que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par d’autres conflits plus lointains, notamment en Afrique.



« Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit : c’est que les Chinois », a indiqué Omar Sy, dimanche, dans les colonnes de Le Parisien.