Lutte: Après la victoire face à Balla Gaye 2, Modou Lo est sur le rétroviseur de Boy Niang Publié le mardi 3 janvier 2023

Modou Lo, champion de lutte sénégalaise

Boy Niang 2 a battu Balla Gaye 2 ce dimanche 1er Janvier 2023 dans le grand combat organisé par Gaston Productions. Une victoire sans contestation pour le fils de Pikine qui a plaqué Balla Gaye au sol après moins de 5mns de combat. Maintenant, l’encadrement de Boy Niang fixe sur leur rétroviseur Modou Lo, comme prochain adversaire du fils de Degaulle .

Après 3 mn de round d’observation, le lutteur de Guédiawaye a attaqué Boy Niang mais dans une approche non maîtrisée qui a permis à Boy Niang de contrer et de mettre au sol Balla Gaye 2. Une victoire qui signe son entrée dans la cour des grands . D’une belle prise, le lutteur pikinois a envoyé celui de Guédiawaye au sol après 2 minutes. Balla Gaye est resté longtemps au sol après sa chute, le lutteur étant mal retombé sur son pied gauche.



Après ce combat, le clan de Boy Niang 2 a u objectif très claire : rencontrer l’actuel roi des Arènes, Modou Lô. Interpellé sur le sujet, De Gaulle, le père de Boy Niang 2, a lancé un message clair au clan de Modou Lo.« Si le staff est d’accord, on signe le contrat », a-t-il déclaré.



Pour rappel, Modou Lo n’a plus livré de combat depuis 3 ans (après plusieurs reports de son combat avec Ama Baldé).