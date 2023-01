La grande chaleur s’annonce sur la quasi-totalité du pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La grande chaleur s’annonce sur la quasi-totalité du pays Publié le lundi 2 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

La qualité de l`air va continuer à se dégrader à Dakar

Tweet

Les températures maximales varieront entre 35 et 38°C sur la quasi-totalité du territoire national au cours des prochaines vingt-quatre heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



En revanche, le temps sera légèrement plus clément dans la région de Dakar et ses environs, avec une température maximale n’excédant pas 34°C, signale-t-elle dans un bulletin météo reçu à l'APS.



‘’La fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur la majeure partie du territoire, avec des températures minimales qui seront comprises entre 16 et 22°C’’, indique l’ANACIM.



Ses prévisionnistes affirment que ‘’les visibilités seront affectées par de la poussière en suspension sur le nord-est et le centre-est du pays’’.



Ils annoncent des vents d’une intensité faible, voire modérée.



‘’Durant cette nuit et la journée de demain, des passages nuageux seront notés sur la majeure partie du pays, notamment sur les régions du Sud et du Centre’’, prédit l’agence météorologique.