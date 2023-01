CHAN 2023 : les lions locaux ont reçu le drapeau national - adakar.com

News Sport Article Sport CHAN 2023 : les lions locaux ont reçu le drapeau national Publié le lundi 2 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Remise du drapeau national aux Lions par le chef de l`État

Les joueurs de l’équipe nationale locale, en partance pour le 7e Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de football, ont reçu, lundi, le drapeau national des mains du Secrétaire général du ministère des Sports, Paul Dionne, a constaté l’APS.



La cérémonie de remise du drapeau s’est déroulée au siège du ministère des Sports, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, des joueurs, du staff de l’équipe et des membres du comité exécutif de l'instance fédérale.



‘’Après 11 ans d’absence du Sénégal à cette compétition, vous voilà encore au-devant de la scène pour écrire encore de nouvelles pages de l’histoire du sport sénégalais, du football en particulier. Cette tâche ne sera pas facile, mais nous ne doutons guère de votre aptitude à relever ce défi et à surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant vous’’, a dit Paul Dionne au joueurs.



Il intervenait lors de la cérémonie de remise du drapeau aux joueurs de l’équipe nationale locale devant prendre part au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se jouera en Algérie du 13 janvier au 4 février.



Prononçant le discours du ministre Yankhoba Diatta, le Secrétaire général du ministère des Sports a demandé à l'équipe nationale locale de faire ‘’preuve de courage et de patriotisme durant toute la compétition’’, car le peuple sénégalais, à l’unisson et dans la solidarité, accompagnera l’équipe avec espoir et beaucoup d’admiration.



Absente depuis la deuxième édition du CHAN, disputée au Soudan, en 2011, l’équipe locale va participer à la 7ème édition de cette compétition qui regroupe des joueurs évoluant dans les champions locaux. Elle va se dérouler en Algérie du 13 janvier au 4 février.



Les Lions sont logés dans la poule B en compagnie de la RDC, de la Côte d’Ivoire et de l'Ouganda.



Les Lions locaux vont livrer leur premier match le 14 janvier à partir de 19 h, contre la Côte d’Ivoire, quatre jours après ils affronteront l'Ouganda. le dernier match de la poule les mettra aux prises avec la RDC le 22 janvier.



Lors de la première édition organisée en 2009, le Sénégal avait terminé à la quatrième place. Il n'avait pas fait mieux en 2011 en se faisant éliminer dès le premier tour.









