News Sport Article Sport CHAN 2023 : Pape Thiaw publie une liste de 23 joueurs Publié le lundi 2 janvier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le championnat d`Afrique des Nations CHAN

Le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football, Pape Thiaw, a publié, samedi, une liste de 23 joueurs convoqués pour prendre part au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie.



Pape Thiaw a fait appel à trois gardiens de but, huit défenseurs, sept milieux de terrain et cinq attaquants



L'équipe nationale locale va recevoir lundi le drapeau national des mains du ministre des Sports Yankhoba Diatara, avant leur départ pour Tabarka (Tunisie) pour y tenir un camp d'entraînement.





Le Sénégal partage le groupe B du CHAN, avec la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la RD Congo.





Le Maroc a remporté les deux dernières éditions du CHAN.



Voici la liste des joueurs retenus



Gardiens 4 : Alioune Badara Faty (Casa Sports), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur), Pape Mamadou Sy (Génération Foot)



Défenseurs : Moutarou Baldé (Teungueth FC), Mamadou Sané (Génération Foot), Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth FC), Ablaye Diédhiou (Casa Sports), Mélo Ndiaye (Jaraaf), Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot), Ousmane Diouf (Teungueth FC), Moussa Sogue (Amitié FC)



Milieux : Djibril Diarra (Génération Foot), Ousmane Marouf Kane (AS Douanes), Lamine Camara (Génération Foot), Moussa Ndiaye (Jaraaf), Serigne Moctar Koité (Teungueth FC), Libasse Ngom (Guédiawaye FC), Elimane Cissé (Diambars)



Attaquants : Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Malick Mbaye (Génération Foot), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye FC).







