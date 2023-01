Sénégal/ Macky Sall optimiste - adakar.com

Sénégal/ Macky Sall optimiste Publié le lundi 2 janvier 2023

© Autre presse par DR

Macky Sall adressant un message à la Nation à l`occasion de la Fête nationale du 4 avril

Selon le président sénégalais, Macky Sall, le taux de croissance du Sénégal devrait atteindre "un niveau sans précédent de 10% en 2023", avec le début d’exploitation des ressources pétrolières et gazières.



"Cette année, notre déficit budgétaire s’est rétréci. Notre taux de croissance, établi à 4,8 %, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023, avec le début d’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières", a-t-il dit dans son discours à la nation, à l’occasion du nouvel an.



De 2014 à 2016, d’importantes gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal, notamment Sangomar situé à 100 km au sud de Dakar, Grand Tortue/ Hamelin (GTA) à la frontière sénégalo-mauritanienne et Yakaar-Teranga au large de Cayar. L’exploitation de ces ressources pétrolières et gazières est attendue en 2023 pour les deux premiers gisements.