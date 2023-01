Sénégal: deux députés condamnés à six mois de prison ferme après les violences à l’Assemblée - adakar.com

Publié le lundi 2 janvier 2023 | RFI

Au Sénégal, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés lundi 2 janvier au matin à six mois de prison ferme. Les élus membres de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi ont été reconnus coupables de « coups et blessures volontaires » contre la députée du pouvoir Amy Ndiaye, pour des faits lors d’incidents à l’Assemblée nationale le 1er décembre dernier.



Le jugement a été rendu en quelques secondes, dans un Palais de justice placé sous très haute sécurité : six mois de prison ferme donc, pour les deux députés, qui sont également condamnés à verser solidairement 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Amy Ndiaye. Le juge a en revanche écarté le motif de « menaces de mort ».