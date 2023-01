Mort de pelé : un stade nommé pelé dans chaque pays, la nouvelle idée de la FIFA ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mort de pelé : un stade nommé pelé dans chaque pays, la nouvelle idée de la FIFA ! Publié le lundi 2 janvier 2023 | onzemondial.com

© Autre presse par Dr

Abedi Pelé, Ex-footballeur emblématique du Brésil

Tweet

Gianni Infantino est rarement à court d'idées ! Souvent très critiqué pour ses prises de position, le patron de la FIFA est régulièrement au centre des polémiques. Aujourd'hui, il a été invité par les médias brésiliens à s'exprimer sur la mort de Pelé, la légende brésilienne décédée à 82 ans le 29 décembre dernier. Et pour lui rendre hommage, alors que les clubs et championnats du monde entier le font lors des différentes rencontres, il a indiqué qu'il allait faire une demande spéciale auprès de toutes les fédérations.



En effet, il aimerait que chaque pays renomme un de ses stades au nom du Roi Pelé. Il n'a pas fait plus de précision quant à la taille et/ou l'importance des stades en question. Dans tous les cas, cette idée risque de beaucoup faire parler dans les jours qui arrivent, alors que les obsèques du triple champion du monde se tiennent en ce moment à Santos.