Affaire Sweet Beauté – Aminata Touré se positionne : « Ce que je peux dire »

Audition du ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire au CESE

Dakar, le 29 octobre 2019 - Le ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire a été reçu, ce mardi après-midi, au Conseil économique social et environnemental (CESE) pour une audition. Photo: Aminata Tall, présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE)