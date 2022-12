Message à la Nation: Macky Sall annonce la construction de 22 nouveaux lycées, la réhabilitation des lycées historiques et un appui renforcé aux Daaras - adakar.com

Message à la Nation: Macky Sall annonce la construction de 22 nouveaux lycées, la réhabilitation des lycées historiques et un appui renforcé aux Daaras Publié le samedi 31 decembre 2022

© Présidence par PMD

Le message à la Nation du président de la République, Macky Sall

Dans son message à la Nation de ce 31 décembre 2022, à l'occasion du nouvel an, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall a consacré une importante partie à l'éducation et à la formation.



Le président Sall a ainsi annoncé la construction, avec une exécution diligente à compter de 2023, "de 22 lycées et collèges dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Sédhiou“.



Par ailleurs, Macky Sall a annoncé un “Programme d’urgence de réhabilitation de plusieurs lycées historiques“ à travers le Sénégal. Les lycées en question sont ceux de Blaise Diagne , Seydina Limamou Laye, Seydou Nourou Tall et John Fitzgerald Kennedy de Dakar ; El Hadji Malick Sy de Thiès ; El Hadj Oumar Foutyou Tall et Charles de Gaulle de Saint Louis ; Valdiodio Ndiaye de Kaolack et Djignabo de Ziguinchor.



Dans son adresse à la nation, le président Macky Sall a aussi abordé la question de la restructuration des daaras ainsi que l'appui que doit leur apporter l'État du Sénégal. Ainsi, le président Sall a assuré accorder une "priorité à la mise en œuvre des conclusions de la Rencontre nationale avec la communauté des daara du 28 novembre dernier".



"(...) En attendant la mobilisation prochaine d’autres moyens, j’ai décidé d’allouer au système éducatif des daara 20% des fonds de dotation, afin de pérenniser leur prise en charge concertée, alliant tradition et modernité", a indiqué le président de la République Macky Sall.



Le chef de l'État a par ailleurs rappelé que les daara font partie intégrante de notre "patrimoine spirituel, éducatif et socio culturel". C'est pourquoi ils méritent "une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquents", a confirmé le président Sall.



Makhtar C.