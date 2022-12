Rapport de la Cour des comptes - Macky Sall : “l’exploitation suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires“ - adakar.com

Rapport de la Cour des comptes - Macky Sall : "l'exploitation suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires" Publié le samedi 31 decembre 2022 | aDakar.com

Le président de la République Macky Sall a adressé un message à la Nation

Dakar, le 31 décembre 2021 - Le chef de l`État a adressé, ce vendredi 31 décembre 2021, un message à la Nation à l`occasion du nouvel an.

Dans son adresse à la Nation, ce samedi 31 décembre 2022, à l'occasion des vœux pour le nouvel an, le président de la République est revenu brièvement sur le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds de la “Force Covid-19“.



Dans le chapitre consacré à la "bonne gouvernance des affaires publiques", le président de la République Macky Sall a réaffirmé que l'exploitation du rapport va suivre son cours suivant les dispositions prévues par la loi.



"(...) L’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie de COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière", a déclaré le chef de l'État Macky Sall.



La Cour des comptes a publié à la mi décembre un rapport sur la gestion des Fonds Force Covid-19 de 1000 milliards mis en place dans le cadre de la lutte de la pandémie du Covid-19 en 2020 et 2021.



La Cour des comptes, dans ses recommandations, a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre 12 gestionnaires des fonds pour plusieurs infractions et des détournements.



