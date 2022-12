Walu ne participera pas au concert de casseroles de l’opposition (Nafissatou Diallo) - adakar.com

Walu ne participera pas au concert de casseroles de l'opposition (Nafissatou Diallo) Publié le vendredi 30 decembre 2022

Le concert de casseroles annoncé par les leaders de Yewwi Askan Wi se fera sans Walu. Les leaders de ladite coalition se démarquent de cette manifestation et se disent non partants. Selon iGfm visité par Senego, les libéraux disent n’avoir pas été associés comme pour la motion de censure.



«Le PDS n’a pas été contacté par rapport à cet événement de l’opposition. Je pense que c’est un appel populaire, ceux qui voudront participer, le feront», a déclaré la chargée de communication du parti démocratique sénégalais.

Interrogé par la Rfm, Nafissatou Diallo ajoute qu’elle et ses camarades du parti démocratique sénégalais se réunissent pour préparer les plateaux, afin d’intervenir après le discours du président et apporter un contre argument.



#CoalitionWalu #ConcertDeCasseroles #YewwiAskanWi