El Hadji Assane Sall (APR) solde ses comptes ave Serigne Mboup : « Kaolack n’a pas besoin de maire bonisseur… »

Ça vole bas entre les partisans du ministre Conseiller Mohamed Ndiaye « Rahma » Serigne Mboup, Maire de la Ville de Kaolack.



El Hadji Assane Sall vient de sortir au vitriol pour rougir contre l’homme d’affaires. A l’en croire: « Serigne Mboup, ce joueur de la météo politique, Maire incapable et parfait menteur. Il a fini par signer un bail avec le mensonge.



Voilà un homme qui ment comme il respire. Kaolack n’a vraiment pas besoin de cet opportuniste qui ne fait qu’entretenir de basses manœuvres pour ses intérêts bassement matériels »,a-t-il lâché. Il poursuit: « Ce petit Maire doit travailler pour changer le visage de Kaolack au lieu de squatter les plateaux de radios et télévisions pour débiter des insanités.



Partout où il passe, il a montré les preuves de son incapacité. De la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Kaolack (CCIAK) en passant par le « Cœur de Kaolack » et la municipalité, il n’a pu accomplir œuvre de grand. Ce qu’il a dit à propos du marché de Médina Baye Niass (plus de 1000 à 1500 personnes ont cotisé) n’est que tissu de mensonges creux.



S’il a les preuves de ses accusations, qu’il nous emmène un seul habitant de Kaolack ayant passé à l’acte. Aujourd’hui, tout Kaolackois sait pertinemment que les vieilles chaussettes de « Rahma » ont plus de valeur que cet homme-là.



Serigne Mboup n’est pas une personne fiable ni recommandable. Nous invitons donc à Papa Demba Bitèye de se démarquer de ce manipulateur doublé d’un menteur né. Pour reconquérir Kaolack, on n’a pas besoin de lui. Aux dernières élections législatives, il a été à l’origine de beaucoup de contre-

performances notées dans le parti présidentiel APR et sa Coalition BBY ».



